Кузьминки летние: почему 14 июля 2022 считается женским днем

Фото: dpchas.com.ua, narodna-pravda.ua; www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev, Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, Michaela Begsteiger, Komsomolskaya Pravda; Известия / Александр Казаков

Издревле 14 июля считался идеальным для пышных празднеств и торжеств. Крестьяне успевали и потрудиться, и погулять на славу.

Согласно православному календарю, 14 июля — день поминовения святых чудотворцев Дамиана и Космы.

Бессребреники Дамиан и Косма

Косма и Дамиан — родные братья, жили в III веке в Риме. Они были врачами. По преданию, братья в раннем детстве познали боль утраты: им не было и десяти, когда отец скончался от скоротечной и неизвестной болезни. Вдова усопшего посвятила всю себя сыновьям, воспитав их благочестивыми христианами.

Получив от Господа дар исцелять болезни, братья выбрали стезю лекарей и помогали бедным и больным. Они лечили людей бесплатно, но просили уверовать в Христа, силой которого побеждали любые недуги.

Несмотря на то, что братья никогда не принимали подарки в благодарность за содеянные чудеса, однажды незнакомка настояла на этом, вручив корзину с куриными яйцами в знак признательности их труды. С тех пор 14 июля традиционно считается женским днем.

Деяния святых привлекли к ним внимание римских властей. За врачами послали воинов. Косма и Дамиан укрылись на время, но когда солдаты, не найдя братьев, схватили других верующих, святые отдали себя в руки воинов, прося отпустить заложников.

Представ перед судом, врачи-проповедники мужественно отказались отречься от веры. По молитве святых императора поразила болезнь. Люди, увидевшие это, уверовали во Христа, а сам правитель умолял братьев исцелить его, обещая обратиться в истинную веру. Дамиан и Косма исцелили императора, после чего их отпустили на свободу.

Пожилой доктор, у которого преподобные учились врачебному делу, завидовал их славе и задумал их загубить. Однажды, позвав святых собирать редкие лекарственные травы, он завел их в горы и убил, а тела выбросил в реку. Произошло это в 284 году.

14 июля — Кузьминки летние

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) в самом разгаре был сенокос.

В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи.

Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Бабы и девки собирались на пиры, варили кашу-сыпчину или сборную кашу, пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

Также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.

Что запрещено делать на Кузьминки летние

Главным запретом считался тяжелый труд. 14 июля важно оставить личные заботы и посвятить день молитвам, а также помощи бедным и страждущим. Предки верили: тот, кто сотворит хоть одно благое дело на Кузьминки летние, вскоре обретет настоящее счастье.

Серьезные траты 14 июля не сулят ничего хорошего. Издревле считалось, что чем больше средств удастся сэкономить сегодня, тем больше денег прибавиться в ближайшем будущем.

Строго-настрого запрещалось кому-то завидовать и держать в голове дурные мысли. В противном случае — придется весь негатив прочувствовать на себе.

Что можно делать 14 июля

14 июля идеально подходит для торжественных церемоний, а также домашних посиделок. Предки верили: чем больше веселия и смеха в этот день будет в доме, тем больше счастья и удачи удастся привлечь.

Женщина в этот день должна забыть про домашние хлопоты и посвятиться себя полноценному отдыху. В противном случае — весь год ей придется тяжко трудиться.

Приметы в Кузьминки летние