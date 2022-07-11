Михаил Ковальчук призвал использовать в работе ученых накопленный в СССР опыт

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Президент Курчатовского института в рамках заседания оргкомитета Восьмой всероссийской премии «За верность науки» напомнил о популярности научно-публицистических журналов.

В Москве провели первое заседание оргкомитета Восьмой всероссийской премии «За верность науки». Основная цель которой — привлечь внимание к достижениям наших ученых. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что в этом вопросе Россия должна использовать опыт, накопленный в СССР.

«У нас была самая мощная машина популяризации научных знаний. Американцы ее заимствовали и учились. Мы издавали журналы. У всех на слуху, я думаю, что даже у людей не старшего поколения, эти журналы, как „Техника молодежи“, „Химия и жизнь“, „Наука и жизнь“. Масса журналов выходило. Они имели миллионные тиражи. Это трудно сейчас представить, но по факту это было так», — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

И как рассказали сегодня организаторы, уровень научных проектов по защите исторической правды будет расти. Эта номинация появилась в прошлом году. И теперь ее сделают традиционной. Победителей премии ждут денежные призы и специальные награды. Так год назад лауреаты, например, участвовали в экспедиции к Северному полюсу.