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Шаляпин не смог обзавестись приличным состоянием после смерти жены миллионерши

Эмилия Малинина 515

Шаляпин не получил денег после смерти богатой жены Татьяны Дэвис от COVID-19

Шаляпин не смог обзавестись приличным состоянием после смерти жены миллионерши

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Исполнитель теперь счастлив с новой избранницей, а от умершей богатой жены не получил ни копейки.

Певец Прохор Шаляпин раскрыл новые подробности о браке с владелицей сети юридических контор Татьяной Клаудией Дэвис. Бизнес-леди скончалась от коронавируса на 43-м году жизни через два месяца после их свадьбы, после чего вокруг артиста начали сгущаться скандалы. Пользователи сети обвиняли его в лицемерии и были уверены, что исполнитель не страдает после смерти богатой жены, потому что та оставила ему приличное состояние. Однако артист приоткрыл тайну завеса и искусно вышел из интриг.

«Наша история была очень рейтинговой и яркой, она просто резко оборвалась. Надо было что-то придумать, вот и придумывали всякое. Все случилось в США, а там с насильственными смертями очень строго… Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано», — приводит слова артиста StarHit.ru.

Сейчас Прохор наслаждается в новых отношениях. Избранницей звезды стала актриса и телеведущая Ольга Сан. С ней певец познакомился на съемках, но долго не воспринимал как женщину. Момент икс наступил во время случайного столкновения в центре Москвы, когда оба артиста спешили и сбили друг друга с ног. После томительных возмущений две заплутавшие души поняли, что знакомы. Через некоторое время начался их бурный роман. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что избранница Прохора Шаляпина пережила клиническую смерть.

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