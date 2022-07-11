Жители Дагомыса вышли с лопатами расчищать поселок после потопа

Фото, видео: 5-tv.ru

Пока дожди временно прекратились, коммунальные службы стараются как можно скорее устранить все последствия.

Непогода в России. Сильный ливень, ураганный ветер, гроза надвигаются сейчас на Петербург. Там объявили желтый уровень опасности.

Якутия борется с последствиями сильного наводнения. Из сел на Суордах и Томтор вертолетами эвакуировали более 120-ти человек. Там из-за сильных ливней вышла из берегов река. В воде десятки домов, а также детский сад, школа. Спасатели вместе с жителями сооружают насыпные дамбы. В пострадавшие села по воздуху доставляют продукты и воду.

Вышла из берегов река и в сочинском поселке Дагомыс. В оперативном штабе сообщают, что потоком унесло легковой автомобиль, никто не пострадал. Сейчас коммунальные службы откачивают воду во дворах. Подтопленными остаются подвалы. Жители своими силами убирают с улиц ил и грязь.

В Краснодаре некоторые дороги до сих пор напоминают полноводные реки. Где-то воды по колено, а где и по пояс. На улицах сейчас работает специальная техника.

И вот такая картина на юге — на пике сезона, когда со всей страны съехались отдыхающие. Купаться в море запрещено, на курортах воют сирены, ливни в лучшем случае прекратятся к вечеру, а потом нужно время, чтобы все привести в порядок. Сергей Петров оценил масштабы стихии.

Сирена и рев воды — вот что разбудило сегодня утром жителей Дагомыса. Улицы приморского поселка под Сочи моментально превратились в каналы. Из берегов вышла река Восточный Дагомыс. Затоплены подвалы и подъезды многоэтажек. Дороги и тротуары тоже ушли под воду, но некоторые водители все же отважились сесть за руль.

По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей и туристов нет. Поток воды прошел через поселок, когда на улицах еще почти никого не было.

«В три утра, получается, пошел дождь сильный, и потом в пять утра только началось наводнение. Река очень быстро начала прибывать, не все успели машины вытащить. Подвалы затопило», — рассказал житель Дагомыса.

Накануне сильные ливни накрыли весь Юг России. В одном только Дагомысе, по данным сочинской администрации, за час выпало 86 миллиметров осадков. Похожая картина и в Славянске-на-Кубани, там стихия ударила ночью.

В столице края серьезных происшествий удалось избежать. Ливневки не справились только на нескольких улицах. Среди них улица Московская, ее затопило сильнее всего.

«Утонуло где-то десятка полтора машин. Ночью напарник мне рассказывал, что очень много. Друзья приезжали, выталкивали машины и потом на буксире», — рассказал житель Краснодара Михаил Александров.

Сейчас в некоторых местах уровень воды доходит примерно до колена. Работает водооткачивающая техника, вода довольно быстро уходит. Как минимум две машины утонули, пытаясь проехать по дорогам.

Пока дожди временно прекратились, коммунальные службы стараются как можно скорее устранить все последствия. В Дагомысе местные жители вышли с лопатами расчищать грязь. Впрочем, штормовое предупреждение в регионе сохраняется. Купаться в море запрещено. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.