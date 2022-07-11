Станислав Садальский осудил Киркорова за удар ногой по лицу Шевчука

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Артисты так и не помирились после случившегося.

Российский актер Станислав Садальский выступил с критикой в адрес короля российской эстрады Филиппа Киркорова за драку с Юрием Шевчуком.

Об этом Киркоров рассказал в интервью Ксении Собчак. По его словам, он «дал в морду» лидеру рок-группы «ДДТ» в ответ на его критику в свой адрес. Артист пнул Шевучка ногой в лицо.

«Прости его Юра — не ведает, что творит! „Не ведают, что творят“, — этими словами Христос перед самым распятием заступался перед Богом-Отцом за своих мучителей. Как можно бить Пушкина, Бродского, Галича, да еще гордится этим? Печально, куда же мы катимся?» — выразил свою точку зрения заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

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