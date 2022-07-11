Бойцы ЛНР взяли в плен националистов из белорусского отряда «Волат»

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Захваченный диверсионный отряд незаконно переправлял оружие с территории Украины в Польшу и Белоруссию.

Войска Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) захватили в плен диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда «Волат». Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«В районе Волчеяровки [поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР] наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из „Волата“, которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», — цитирует ТАСС слова Кисилева.

По его словам, захваченная группа участвовала в попытке госпереворота на территории Белоруссии. Он также выразил надежду, что правоохранительные органы Республики вычислят всех причастных к этому делу, и они понесут заслуженное наказание.

Кроме того, отметил Кисилев, «Волат» промышлял контрабандой оружия, поставляя его с Украины в Польшу и Белоруссию.

«Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год. Эти же лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Беларусь, где готовился госпереворот», — сказал он.

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