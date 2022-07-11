«Привет из Юрмалы, дом продал»: молчавший два месяца Светлаков дал о себе знать
Светлаков сообщил о продаже дома в Юрмале
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Телеведущий верит в то, что возможность видеться с друзьями и близкими людьми останется, несмотря на продажу недвижимости.
Российский актер Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале, о чем поспешил сообщить подписчикам.
«Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!» — написал он у себя в Telegram-канале.
Светлаков редко выходит на связь, последний пост он выкладывал девятого мая. Поклонники встревожились внезапным исчезновением шоумена из зоны доступа, однако позже стало известно, что он находится в Нальчике: привез детей повидаться с бабушками и дедушками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шоумен Сергей Светлаков прокомментировал слухи о своем «бегстве» из страны вслед за другими знаменитостями. На мысли об эмиграции звезды поклонников натолкнула новость об отмене его апрельского концерта. Впрочем, как пояснил артист, связывать два этих события не стоит.