Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги по вопросу транзита в Калининград

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зурад Джавахадзе

Президенты РФ и Белоруссии продолжают тесное сотрудничество и во время телефонных переговоров обсудили перспективы совместных действий по вопросу ограничений транзита в Калининградскую область Литвой.

Вопрос транспортной доступности Калининградской области был поднят президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко во время телефонных переговоров. В частности, обсуждался вопрос введения Литвой незаконных ограничений на транзит. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги. Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в декабре вступят в силу ограничения по нефтепродуктам. Также власти Калининградской области выступают за нераспространение ограничений на транзит в область и выражают надежду, что усилия российского МИД поможет в решение проблемы.