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Артистка сравнила действия российской армии с удалением раковой опухоли, которую когда-нибудь все равно придется ликвидировать несмотря на боль.

Российско-американская певица Саша Градива заявила о том, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Она уверена, что действия со стороны России действительно необходимы и направлены на достижение мира для всех, ведь весь киевский режим основан на указаниях Запада.

«А я что, не хочу мира? Я поддерживаю спецоперацию. Я смотрю на нее, как на удаление какой-то раковой опухоли, которую рано или поздно придется удалить. Это больно, это очень больно. Я первый человек, у которого будет нервный срыв, глядя на жертвы», — сказала она на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В том числе Саша призналась, что очень уважает свою коллегу по цеху Юлию Чичерину, которая принимает активное участие в событиях на стороне российского правительства и Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее актриса из «Ходячих мертвецов» Линдсли Реджистер заявила о поддержке россиян и призвала прекратить дискриминацию из-за политики. Она объяснила, что против «отмены» русской культуры на Западе. Свое мнение по этому поводу звезда высказала в рамках проекта «Грани реальности», созданного уральском режиссером Александром Федосеевым. Это движение ведет борьбу с русофобией. В проекте также приняли участие актрисы Ким Матула и Кортни Палм и звезда сериала «Сыны анархии» Е. Р. Руис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Кости Хейсканен заявил о дикой травле русских в Финляндии.