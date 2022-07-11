Журналист рассказал о влиятельных покровителях Хаматовой

Фото: Instagram* / chulpanofficial

Мнения некоторых коллег Чулпан Хаматовой выглядят нереалистично в свете обстоятельств жизни актрисы.

Российская актриса Чулпан Хаматова прекрасно жила в России, была востребованной в профессии и купалась в любви зрителей. Однако с началом спецоперации РФ резко сменила вектор движения и переехала в Латвию, да к тому же еще и кричала в рупоры европейской гласности, что порицает российские власти и сограждан, поддерживающих курс правительства.

Некоторые коллеги Хаматовой начали ее защищать и искать оправдания, мол это она сделала не по своей воле, а по указке влиятельных покровителей.

Однако такие суждения выглядят не очень жизнеспособно, считает журналист Антон Беккужев.

«Я не думаю, что у Чулпан Хаматовой есть покровители, которые указывают ей, как жить. Верю, что могут быть единомышленники, партнеры, но не уверен, что она находится в чьей-то власти. Иначе почему тогда она отправилась именно в Латвию, а не в какую-то более крупную европейскую страну?» — приводит слова Беккужева BLITZ+.

По его словам, если бы у Хаматовой были влиятельные покровители, то они обеспечили ей жизнь, например, в Германии или Франции.

«У Хаматовой наверняка есть знакомые, которые ей помогают, которым она обязана, но явно не в таком масштабе, о котором говорил Сергей Юшкевич», — сказал журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич назвал срежиссированным выбором сверху позицию экс-коллеги по театру «Современник» Чулпан Хаматовой. По мнению актера, бежавшей в Латвию и осуждающей политику РФ звезде пришлось плясать под чужую дудку.

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