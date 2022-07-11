Регина Дубовицкая отреагировала на конфискацию замка Пугачевой и Галкина

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Разгневанные их отъездом пользователи сети призывают отнять у знаменитостей роскошный дом.

Информация о вероятной конфискации замка певицы Аллы Пугачевой и ее супруга шоумена Максима Галкина буквально заполонила интернет. Звездная пара вместе с детьми покинула РФ после февраля и сначала обосновалась в Израиле, а после переправилась в Латвию.

О возвращении звезд пока ничего неизвестно, российские поклонники и коллеги по цеху раздосадованы их отъездом и надеются на скорое прибытие обратно в Россию. Если артисты останутся за границей навсегда, то своим поступком предадут Родину, как сделали это многие другие представители шоу-бизнеса после спецоперации.

Однако в случае Галкина и Пугачевой повод вернуться домой заключается еще и в шикарном особняке, который остался в подмосковной деревне Грязь. Разгневанные их отъездом пользователи сети призывают конфисковать роскошный дом, раз артисты решили отвернуться от страны. Эта новость дошла даже до отечественных звезд. Например, телеведущая Регина Дубовицкая даже не знает, как реагировать на слухи.

«Я пока никак не отношусь, потому что никакой официальной информации на этот счет не слышала. Когда услышу, буду как-то относиться. Сейчас даже не знаю, что сказать!» — приводит ее слова PROZVEZD.

Стоит отметить, что юморист Галкин своим поведением еще больше омрачил себя и жену в глазах российской аудитории. Шоумен несколько раз высказывался против РФ и спецоперации, а также на своем концерте в Израиле устроил проповедь, где упоминалось о конфликте на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Отар Кушанашвили призвал не отбирать у Галкина «окаянную латифундию».