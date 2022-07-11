Турбулентные процессы: когда ждать снижения цен на автомобили в России

Эксперт Зинченко рассказал о том, что происходит с автомобильным рынком в России

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Отечественный автопром способен создать баланс на рынке автомобилей в России.

Вначале весны многие зарубежные автомобильные производители объявили о приостановке работы своих заводов на территории РФ, а также о прекращении поставок новых моделей. С того момента цены на японские, американские и немецкие авто выросли в несколько раз. Благодаря параллельному импорту ситуация начинает потихоньку исправляться и стабилизироваться.

«Сегодня в автомобильных салонах машин пока хватает. На место таких гигантов, как Mercedes, BMW, Toyota, Renault и Volkswagen, начали приходить китайские автомобили», — рассказывает в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по торговле Павел Зинченко.

По его словам, автомобильный рынок России выбирается из пропасти, в которой оказался несколько месяцев назад.

В текущее время цены на иностранные авто начинают резко снижаться хоть и очень медленно. Вскоре покупатели значительно ощутят снижение стоимости к середине осени, когда все процессы наладятся.

«Ситуация все еще турбулентна, адекватные цены на авто будут позже. Возможно, что в итоге машины будут стоить даже дешевле, чем до санкций», — прогнозирует эксперт.

Одну из ключевых ролей в этом может сыграть увеличение отечественного производства автомобилей. Они создадут баланс на рынке и помогут заместить часть моделей.

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