Ротару отказала Пугачевой в женитьбе сына на Орбакайте

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Отношения между двумя звездами советской эстрады всегда были непростыми. Но, однажды, они могли не только подружиться, но и стать родственниками.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте могла стать женой сына украинской певицы Софии Ротару, однако она отказала Алле Борисовне, чем всерьез задела ее самолюбие. Об этом рассказал журналист Денис Сорокин в фильме «Ротару против Пугачевой. Битва за Крым».

Он отметил, что между российской и украинской певицами всегда были тяжелые отношения, хотя и был момент, когда они могли стать родственниками.

«София Михайловна отнеслась к этой затее скептически, наверное, сказала: "Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой". Для Пугачевой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка», — сказал Сорокин.