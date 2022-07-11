Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

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В то же время сейм обсуждает возможность выдачи разовых разрешений для перевозки, например, цемента.

Литовское правительство решило расширить ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Об этом пишет Reuters.

К списку запрещенных товаров, которые нельзя перевозить через Литву добавились — бетон, древесина, спирт и химикаты на спиртовой основе.

Депутат литовского парламента, председатель комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене ранее сообщала, что сейм обсуждает возможность выдачи разовых разрешений на транзит цемента.

К слову, 18 июня литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под санкции Евросоюза.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет попали от 40 до 50% номенклатуры грузов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что литовские власти отказались от создания «зеленых коридоров» для транзита санкционных российских товаров в Калининград, через свою территорию, несмотря на предложения Еврокомиссии. По их мнению это не тот случай, когда пойдет на поводу у ЕС.