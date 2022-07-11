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Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 18 июля

Алиса Старжевская 30
Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 18 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Ведомство рекомендует летать по альтернативным маршрутам.

Росавиация в очередной раз продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге и центральной части России. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует российским авиакомпаниям осуществлять перевозки по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны функционируют в штатном режиме.

Организация предупредила, что всю информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет с 17 парашютистами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье.

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