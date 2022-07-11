Нетребко оскорбила поклонников из России: «Мы немного пьяные. Ясно, долбоящеры?»

Фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

Оскандалившаяся ранее из-за спорных заявлений оперная певица снова дала повод себя критиковать.

Оскандалившаяся оперная певица Анна Нетребко оскорбила россиян, признавшись, что в тот момент находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас исполнительница гастролирует по Италии, а вот в России выступать она уже вряд ли когда-нибудь будет, ведь после начала спецоперации быстро собрала вещи и улетела заграницу, откуда нелестно высказывалась о России и соотечественниках.

Теперь артистка строит свою карьеру за рубежом, а в свободное время не упускает возможности повеселиться. Особенно в компании своего мужа Юсифа Эйвазова, с которым они иногда вместе распивают горячительные напитки. После очередного выступления Нетребко решила прогуляться по ночной Вероне. Звезда была уже подшофе, когда решила обратиться к своей русской аудитории.

«Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — начала рассказ исполнительница.

Однако ее супруг решил не отмалчиваться в стороне и тоже высказался. По его мнению, поклонники быстро заметят нетрезвое состояние артистки и напишут об этом в комментариях. По неизвестным причинам мысль об этом не понравилась Юсифу, поэтому он назвал подписчиков Анны «долбоящерами».

«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!» — весело повторила за ним Нетребко, так и не подумав о том, что большая часть аудитории звезды — русскоязычная.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Анны Нетребко отменили концерт в Германии.

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