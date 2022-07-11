Лоза рассказал о тенденциях в общении с российскими врачами

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Музыкант раньше считал, что только стоматологи общаются с пациентами как с детьми, однако разуверился в этом — теперь он думает, что так разговаривают все врачи.

Музыканта Юрию Лозу удивила манера обращения врача с пациентами на приеме. По его мнению, только стоматологи говорят «откройте ротик», «покажите зубки» — как с детьми со взрослыми людьми.

«Пошел вчера делать МРТ и узнал, что у меня не ноги – а ножки, не руки – а ручки, не плечо – а плечико. И вообще, что я не крупный 68-летний дядька, а нечто подходящее под определение – золотко», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.

Теперь Лоза считает, что все врачи имеют манеру обращаться с пациентами, как с детьми.