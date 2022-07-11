Житель Башкирии до смерти забил избранницу из-за хождения без трусов

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Теперь истязатель будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина забил до смерти свою избранницу, увидев без нижнего белья на улице. Трагедия произошла в Башкирии в селе Красноусольский, пишет сайт KP.RU.

В день случившегося подозреваемый приехал домой к своей благоверной, где проживал на момент их отношений. Женщины в доме не было, поэтому мужчина принялся ее ждать. Дабы скрасить свое одиночество и встретить красавицу в хорошем настроении — развлекал себя горячительными напитками. После двух бутылок мужчина соскучился по избраннице и решил найти ее.

Сначала он направился к ее маме, но там суженой не оказалось. Тогда мужчина пришел к ее сестре, но и там любимая не появлялась. Расстроенный мужчина пошел домой ни с чем, но вдруг встретил благоверную на улице. Женщина в нетрезвом состоянии села на корточках около оврага и явно не собиралась покидать это место. Обрадованный долгожданной встречей избранник попытался уговорить красавицу пойти с ним, но та была непреклонна.

Жестокая семейная драма началась в тот момент, когда подсудимый внимательнее разглядел свою возлюбленную. На пьяной женщине не оказалось трусов и штанов. Разгневанный ревнивец сразу заподозрил любимую в измене и не смог совладать с эмоциями. В качестве наказания в ее сторону полетели кулаки. Рукопашный бой закончился, когда женщина упала на спину без сознания. После расправы над изменщицей новоиспеченный преступник направился домой.

Житель Гафурийского района уже сознался в убийстве. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь мужчина будет отбывать наказание сроком пять лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 45-летний житель Саратова зверски убил девушку.