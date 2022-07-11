Хакеры из RaHDIt и «Берегини» получили доступ к секретным документам о действиях ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Информацию о действиях и планах националистов российские киберспециалисты получают в режиме реального времени.

Российская хакерская группа RaHDIt («Злые русские хакеры» — Прим. ред.) и украинская «Берегини» обнародовали тайные оперативные документы о решениях ВСУ и положении в точках боевых действий. Об этом рассказал представитель RaHDIt при условии нераскрытия своей личности.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой „Берегини“, очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем, что мы видим», — приводит его слова РИА Новости.

Хакер добавил, что сведения о действиях националистов удается получать в режиме реального времени.

«Данные идут в режиме реального времени практически, нам группа „Берегини“ очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в Вооруженных силах Украины», — сказал хакер изданию.

В том числе RaHDit опубликовала на своем сайте информацию о сотрудниках главного управления разведки украинского Минобороны (ГУР) и причастных к нему лиц. Это досье на две с половиной тысячи человек. У служащих ГУР оказалось криминальное прошлое. Многие принимали наркотические вещества, судились за разбои, грабежи, незаконную продажу оружия и наркотиков, воровство в квартирах, избиения и изнасилования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ информацию об украинских разведчиках.