«Тянет за собой»: Стоянов оказался в опасности из-за рождения с Олейниковым в один день

Фото, видео: Юрий Белинский / ТАСС; 5-tv.ru

Звезды сериала «Городок» родились 10 июля с разницей в десять лет. Это сочетание цифр таит в себе опасность, ведь один из них скончался чуть менее десяти лет назад.

Создателей популярной юмористической программы «Городок» Юрия Стоянова и Илью Олейникова объединяла не только крепкая дружба, но и незримая кармическая связь. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал таролог-нумеролог Александр Ларионов.

Он обратил внимание, что актеры родились в один день — 10 июля с разницей в десять лет, а в нумерологии эта комбинация цифр означает судьбоносную связь, которую очень сложно разорвать.

Так, актеры появились на свет в разных городах и разной социальной среде, но это не помешало им подружиться и создать мощный творческий союз. О необъяснимой, потусторонней связи с другом говорил и сам Стоянов. В одном из интервью он признался, что почувствовал момент, когда Илья Олейников умер. Это было во время премьеры нового «Городка» чуть менее десяти лет назад, когда на экране вдруг застыло изображение Олейникова. В этот момент Стоянов почувствовал холод и понял, что друга не стало.

По словам таролога, эта мистическая связь с умершим коллегой не сулит актеру ничего хорошего и может быть опасна для него.

«Эта связь не очень хороша тем, что, когда один из людей уходит, умирает, то он как бы тянет, тащит за собой в могилу другого человека. Он как бы стягивает с него удачу, какие-то светлые моменты и крадет его будущее. Такую связь обязательно надо обрывать, снимать, потому что она очень опасна. Поэтому Юрию Стоянову нужно быть очень аккуратным и осторожным, особенно в дни рождения», — предупредил Ларионов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого Юрий Стоянов пародировал во всех женских образах «Городка» и раздражал этим.