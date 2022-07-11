Более 400 тонн металлического мусора собрали на острове Кильдин в Арктике

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На некогда обитаемом участке суши в Баренцевом море сейчас ведется масштабная уборка от старой техники и других следов покорения севера. Есть довольно интересные находки.

В опасное путешествие отправился корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов. Правда, ему если что и угрожало, то только результаты деятельности человека. Прямо сейчас на острове Кильдин в Баренцевом море идет масштабная уборка от старой техники и следов покорения Арктики.

Находят все — от тушенки из 90-х до ржавых гильз и патронов. Главная задача — очистить от всего этого мусора остров и вернуть его природе.

Восточная часть острова Кильдин похожа на кладбище техники. Здесь и военные машины, и те, что работали на местном аэродроме. Еще 30 лет назад ими пользовались люди. Здесь были военные базы, в трех поселках жили почти 15 тысяч человек. Каждое утро дети уходили в школу, взрослые на УАЗиках уезжали на работу. Брошенным все это оказалось в середине 90-х. Когда военные части законсервировали, а люди покинули остров.

Груды металла — на всем острове. Сначала военные идут на разведку. Ищут места, где может быть ржавая техника. Находят и бытовой мусор — банки из-под тушенки. На них дата производства — 95-й год. Чаще всего железные свалки расположены около бывших военных частей и тренировочных полигонов. У одного из таких находят ящик ржавых гильз. Найденное свозят на восточную часть острова — там удобный берег для погрузки металла на корабль.

«Здесь находятся тягачи, гусеничная техника, дизельные генераторы, различный металлолом. Все свозится сюда», — рассказал Павел Смирнов, командир экологического взвода Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Ржавые машины и бочки из-под топлива разрезают на части — чтобы вывезти как можно больше. Раньше для этого использовали болгарку, теперь — аппарат для плазменной резки. Он безопаснее и быстрее.

Дальше металл грузят на десантные катера и вывозят в Мурманск на утилизацию. Очищать Кильдин от наследия времен освоения Арктики начали пять лет назад.

«С 2017 года вывезли более 300 тонн. Эта операция проводилась в 2018–19 годах. На сегодняшний момент собрано более 400 тонн. В этом году все это будет вывезено на большую землю», — сообщил Андрей Величко, заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил по МТО Северного флота.

Генеральную уборку проводят обычно летом — позволяет погода. Похожие работы идут на Новой Земле и Новосибирских островах. В этом году Министерство обороны объединило усилия для очистки острова Кильдин с Русским географическим обществом.

«Объем загрязнения достаточно высокий, поэтому был принят постепенный план очистки одного района Арктической зоны за другим. Почему нельзя всю Арктическую зону очистить одновременно? Потому что каждая зона загрязнена по-разному. Для каждого района нужен свой сценарий очистки», — сказала Наталия Белякова, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества.

Ученые говорят, что Кильдину повезло. На нем не так много бочек из-под топлива, как на других островах Арктики, которые загрязняют моря Северного Ледовитого океана. При этом очистить его нужно для комфортного обитания зверей и птиц. Раньше здесь водились песцы, выдры, моржи. С каждым годом среди свалок — все меньше животных. Например, гаги вьют гнезда на земле — среди ржавого железа, которое отравляет почву. Зато вдали от свалок на скалах гнездятся чайки.

Об этом птичьем базаре мало что известно, говорят ученые. Поэтому вместе с очисткой Арктики они собираются заняться изучением флоры и фауны. Интерес вызывает и озеро Могильное. Оно соленое и пресное одновременно. Когда-то в него впадала вода из Баренцева моря. Поэтому здесь и морские, и пресноводные рыбы.

Среди красот острова режут глаз апокалиптические пейзажи, напоминающие о былой жизни. Полуразрушенные дома в трех поселках, столбы линии электропередачи и маяки, работающие теперь без смотрителей, которые когда-то жили на острове.

Единственное, что функционирует на острове, это маяк. «Кильдин восточный» для проходящих судов подает сигналы красным и зеленым светом. Питается от солнечных батарей. Точной даты появления маяка на острове нет. Хотя некоторые историки сходятся во мнении, что строительство завершили в 1909 году.

С июня по август здесь можно увидеть немногочисленных путешественников. Местная достопримечательность — сундуки. Их еще называют чертовыми камнями — раньше о них в шторм разбивались проходящие корабли. Те, кто добрался до острова, считают своим долгом оставить о себе напоминание. Поэтому надписи на скалах — здесь не редкость.

По подсчетам военных, для того чтобы очистить Кильдин полностью, потребуется еще как минимум пять лет. После этого в Русском географическом обществе предлагают присвоить острову статус особо охраняемой природной территории.