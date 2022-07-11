Терзаемую лесными пожарами Португалию ожидает еще и аномальная жара
Фото, видео: www.globallookpress.com / Joao Porfiro; 5-tv.ru
Десятки человек пострадали из-за горящих лесов, ликвидировать огонь пытаются тысячи спасателей.
В Португалии тысячи спасателей пытаются потушить лесные пожары. Вот уже несколько дней не удается взять под контроль огонь в центральном регионе страны.
Перекрыта автомагистраль. Местные власти сообщают о десятках пострадавших, и число их продолжает увеличиваться. Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать.
Причиной возгорания стали зной и сильный ветер. Температура воздуха в ближайшие дни вновь поднимется до аномальных отметок. Ожидается, что она перевалит за 40 градусов по Цельсию. Это грозит новыми возгораниями.
Португальские власти направили десятки специально оборудованных самолетов и вертолетов для содействия работе наземным бригадам пожарных.