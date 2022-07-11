Редкий водяной смерч сняли на видео жители Балтийска

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Необычное метеоявление недавно зафиксировали и над побережьем Керченского пролива.

В Санкт-Петербурге из-за предстоящих гроз и ливней объявлен желтый уровень погодной опасности. Водителей предупреждают об ухудшении обстановки на дорогах. В начале недели утром и ночью на город опустится туман.

А жителей Керчи погода накануне удивила уникальным явлением. Над побережьем Керченского пролива пронесся смерч. Удивленные жители поделились в соцсетях впечатлениями от произошедшего.

Похожее метеоявление накануне наблюдалось и в Балтийске. Там из-за восходящих потоков остывшего воздуха, температура которого оказалась ниже температуры воды, образовался водяной смерч.

Вихрь растворился над морем так же быстро, как и сформировался. И хотя до берега торнадо так и не дошел, местные жители успели запечатлеть погодное чудо на смартфоны и поделились завораживающими кадрами.