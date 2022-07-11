Националисты налили солярку в единственный колодец в поселке Волчеяровка

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Украинские боевики продолжают умышленно ухудшать жизнь гражданских в городах и селах в зоне спецоперации. С предметами первой необходимости и эвакуацией людям помогает Росгвардия.

Во многих городах и селах в зоне спецоперации сейчас нет ни электричества, ни газа. Но там продолжают оставаться жители. Где-то таких людей сотни, где-то десятки, но всем без исключения из них требуется помощь: еда, вода, медикаменты.

С предметами первой необходимости помогает Росгвардия. Корреспондент «Известий» Даниил Левин отправился в гуманитарную миссию.

Сотрудники Росгвардии и наша съемочная группа пережидают обстрел в укрытии. Снаряды разрываются где-то неподалеку.

«Тихо! (Раздается взрыв — Прим. ред.) Два орудия бьют. Одно прямой бьет, одно накидывает. Вот первые пошли со свистом. Тихо! (Звучит еще один разрыв — Прим. ред.) Это миномет!» — объяснил боец.

Это передний край освобожденной ЛНР — поселок Волчеяровка. До украинских позиций — примерно пять километров. Кажется, стихло. Можно выйти осмотреться. Точно мы видели один прилет в районе вот этих кустарников, то есть метров 200. Может быть, были еще ближе. А вот соседний участок метрах в 50 от того укрытия, где мы находились. Достаточно серьезные разрушения! Судя по ним и по воронке, можно понять, что калибр был очень мощный. От этого хозблока не осталось практически ничего.

Как только становится тише, росгвардейцы спешат к мирным жителям, чтобы раздать гуманитарную помощь. В Волчеяровке остаются несколько десятков человек.

Вся деревня — это лишь несколько улиц. Но перемещаться между ними нужно очень быстро, потому что даже в момент затишья все равно прилетает. И самое главное, как можно скорее оказаться в безопасном месте.

В прифронтовой зоне нет электричества и газа, магазины давно закрыты. В продуктовом наборе от наших военнослужащих: консервы, крупы, хлеб и многое другое.

В какой-то момент обстрел возобновляется, но росгвардейцы все равно решают завершить гуманитарную акцию. Потому что у этих людей здесь нет практически ничего. Они остаются в тяжелых условиях. Причем в этой части деревни позиций никогда не было. Однако националисты все равно наносили сюда удары. Преимущественно натовскими снарядами.

Среди тех, кто прячется от взрывов, и самый маленький житель поселка — двухлетний Артем. Светловолосый мальчуган игрушки хранит и в картонной коробке, и в ящике из-под боеприпасов. В свои годы он не до конца осознает, почему все друзья-ровесники вдруг куда-то уехали. Зато радуется добрым солдатам, которые теперь охраняют поселок. О националистах, которые здесь бесчинствовали раньше, рассказывает мама Темы.

«Они спросили, где колодец с водой. Мы им показали. Приходим на следующий день — они солярки туда налили. Воды у людей нет», — рассказала жительница Волчеяровки с малышом на руках, добавив, что еще раз эвакуироваться возможности не было.

Родители Артема уже дважды переезжали за последнее время. Больше эвакуироваться не хотят. А из соседних поселков, которые обстреливают еще сильнее, сотрудники Росгвардии постоянно вывозят мирных жителей.

Евгения обнимает своего сына. Поселок Золотаревка — под непрерывным огнем украинских боевиков. Обстреливают целенаправленно даже во время эвакуации детей и стариков!

Спасенных разместят в городе Первомайск. Здесь людей обеспечат всем необходимым. Но самое главное — сейчас мирные жители в безопасности!