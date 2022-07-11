По факту затопления прогулочного теплохода в Татарстане возбудили уголовное дело

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Корабль с 34 людьми на борту опрокинулся и затонул на Волге по неизвестным причинам. К счастью, никто не пострадал.

Уголовное дело возбудили из-за затонувшего в Татарстане теплохода. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Прогулочный теплоход по неизвестным причинам опрокинулся и затонул на Волге накануне. На судне находились 34 человека. Никто из них не пострадал.

Тонущий корабль по счастливой случайности заметили люди, которые проплывали мимо. На своих лодках и катерах они подплыли к месту кораблекрушения и вывезли всех людей на сушу.

Сам теплоход ушел под воду на глубину примерно четырех метров. Как рассказали в МЧС, поднимать его будет владелец.