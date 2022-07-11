Министр обороны Украины рассказал о приказе Зеленского отвоевать юг

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Киев рассчитывает на помощь Запада в достижении непосильной военной задачи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

«Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели», — заявил Резников.

По его словам, у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом западные партнеры, по мнению Резникова, должны помочь ВСУ в выполнении поставленных задач.

На днях глава Минобороны Украины заявил, что украинские формирования испытывают нехватку личного состава, бронетехники и оружия, поэтому от партнеров требуется больше помощи. По словам Резникова, Киев нуждается в дальнобойных артиллерийских установках, тогда как ракетные системы малой дальности больше не имеют важности для ВСУ.

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Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами G7, выразил желание, чтобы военные действия на Украине завершились до наступления зимы. При этом он призвал лидеров стран «Семерки» продолжать поставлять оружие Киеву, вводить новые санкции против России и предоставить Украине гарантии безопасности.