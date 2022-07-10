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Депутаты вновь соберутся на внеочередном заседании Совета Госдумы 11 июля

Рустам Болотов 37
Депутаты вновь соберутся на внеочередном заседании Совета Госдумы 11 июля

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Накопилось достаточное количество вопросов, которые требуют неотложного решения.

Внеочередное заседание Совета Государственной Думы состоится 11 июля. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Один из вопросов повестки Совета — проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что необходимость проведения заседания связана с тем, что имеются вопросы, которые требуют незамедлительного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуму внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности выходным днем. Его планируют установить 8 июля. По мнению властей, подобный праздник должен будет отразить суть его названия люди должны больше времени провести с семьей.

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