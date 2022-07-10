Глубинный бойкот: Захарова прокомментировала отъезд Трасс накануне заседания G20

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Главы делегации британского внешнеполитического ведомства покинула саммит сразу же после отставки Бориса Джонсона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд главы делегации британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания G20 в Индонезии.

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — цитирует Захарову РИА Новости.

Трасс спешно покинула Бали на фоне отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Она — один из претендентов на пост нового председателя правительства. Как писали британские СМИ она уехала искать сторонников пред внутрипартийным голосованием тори.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия заблокировала экономическую помощь Евросоюза Киеву в размере девяти миллиардов евро. Против выделения средств выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Он считает, что не стоит помогать Украине за счет общего долга Европы.

Также по мнению Захаровой госсекретарь Америки Энтони Блинкен сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече глав МИД «Большой двадцатки», чтобы оправдать собственный провал.