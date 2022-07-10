Мир, дружба, футбол: чем запомнился матч за Суперкубок в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Главный трофей взял «Зенит», обыграв московский «Спартак» со счетом 4:0. Фанаты отмечают, в этот день они будто вернулись в то самое лето 2018 года.

Получили на один мяч больше, чем если бы не приехали! Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России обыграв московский «Спартак» со счетом 4-0. Москвичи не хотели ехать на матч в Северную столицу, предлагали сыграть на нейтральном поле, но в итоге на «Газпром-арене» получился такой праздник, как будто мы вернулись в то самое лето 2018 года. Константин Гусак продолжит.

О противостоянии «Зенита» и «Спартака» знают даже те петербуржцы, которые ни разу в своей жизни футбол не смотрели. Но ожесточенные конфликты между фанатами остались в прошлом. Мир, дружба, футбол — под таким девизом болельщики обеих команд шли на игру.

А ведь в прошлом месяце фанаты и руководство «Спартака» активно обсуждали отказ от участия в матче за Суперкубок на территории Петербурга. Но в итоге московских гостей было не меньше, чем жителей Северной столицы. Для них даже пустили дополнительные поезда.

Красно-белые направлялись к стадиону через Яхтенный мост, а сине-бело-голубые через Приморский парк Победы. Станцию метро «Зенит» решили закрыть, чтобы развести потоки болельщиков. В какой-то момент и тем, и другим пришлось прятаться под деревьями или переходить на бег. Таковы капризы петербургской погоды.

У организаторов были грандиозные планы на проведение мероприятий у арены, но вмешалась классическая петербургская погода. Однако сильный дождь не останавливает вот этих смелых болельщиков. Все, ради фотографии с главным трофеем этого дня.

Как бы брутально ни выглядели фанаты «Спартака», когда вышла певица Максим, все, как один, ей подпевали. Особый колорит добавили, конечно, бразильцы. Ставший настоящей знаменитостью во время чемпионата мира в России Томер Савойа не мог пройти мимо такого матча. Тот самый бразилец из популярного видео про нашу страну не только повторил свой боевой клич, но и поделился личными переживаниями.

«Я был безумно расстроен, когда узнал, что ФИФА запретила России выступать в отборочных матчах. Я считаю это нечестно. Это было нечестно перед россиянами, перед спортсменами. Меня очень расстроила эта новость. Хоть Россия и не будет играть в Катаре, я ее буду представлять. На стадионах, на улицах — везде. Потому что я себя чувствую гражданином России», — признался Савойа.

Всего игру посетили 55 тысяч 608 зрителей. После четырех безответных мячей и 90 минут игры группа «Би-2» исполнила две песни. Правда, разобрать слова можно было с большим трудом. Не того цвета шарф надел перед выходом на сцену солист.

В этот вечер обошлось без драк. Хотя они между фанатами «Зенита» и «Спартака2 продолжались еще до недавнего времени. Полтора года назад на центральной трибуне сектора А примерно 60 красно-белых объединились за скамейкой московской команды. Их тогда силой пытались прогнать активные болельщики сине-бело-голубых с противоположного сектора С. И если бы не сотрудники ОМОН, все бы обернулось массовой дракой.

А это август 2017-го, погода не на шутку разбушевалась перед первой игрой «Зенита» со «Спартаком» на новом стадионе. Тогда было «в Питере пять», в этот вечер — четыре, в прошлом году семь. «Спартак» вновь разбит, но болельщики не унывают.

В честь триумфа «Зенита» зажгли Ростральные колонны и подсветили победными цветами Каменноостровский проспект. Первый трофей нового сезона взят, ждем вторую звездочку.