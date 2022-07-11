Коронавирус стремительно возвращается в Европу, но она снова оказалась не готова

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В Италии, Франции, Дании начали готовиться к апокалиптическому будущему — ажиотажно скупают лекарства, перестают контактировать с людьми, врачи перешли на усиленный режим дежурств.

Про него уже успели забыть, но, похоже, он возвращается. Только за последние две недели число заболевших ковидом в Турции растет почти в пять раз. Ухудшается ситуация и в других странах Европы — в некоторых уже фиксируют больше ста тысяч случаев в сутки. Корреспондент «Известий» Айгуль Аджиева из Италии расскажет о том, почему Европа вновь оказалась неготова к новой волне пандемии.

После нескольких месяцев передышки итальянцы снова в эпицентре коронавируса. Носить маски в стране никто не прекращал, но на распространение вируса это, кажется, уже не влияет. И входя в метро, теперь никогда не уверен, выйдешь ли ты оттуда здоровым или уже носителем вируса.

Последних в стране каждый день становится больше — сразу на 100 тысяч человек. И пока одни пытаются понять причины новой эпидемии, другие уже начали готовиться к апокалиптическому будущему, как две капли воды похожему на 2020 и его локдауны.

«Покупаю лекарства заранее. У моей мамы слабое здоровье, я вот купил ей всяких лекарств впрок, потому что знаем же, что скоро будет все снова. Хорошо, если то, что нужно, будет дома к тому моменту. С людьми уже стараемся не контактировать», — рассказал итальянец.

За головокружительными пиками статистики сейчас с ужасом следят все европейцы. Вот уже полторы недели с каждым днем кривая ползет все выше. В Дании уже достигли максимального с января прироста заболевших, а во Франции и вовсе уже преодолели эту планку — там зафиксировали 200 тысяч заболевших за сутки. После такого, министр здравоохранения даже заговорил о пандемийных рефлексах.

«Народ понимает прекрасно, что означает такая статистика. Нужно носить маски, вакцинироваться, быть предельно бдительными к себе, к другим, нужно вспоминать рефлексы», — сообщил Франсуа Брон.

Свой диагноз санитарным властям сейчас ставят местные политики. И он неутешителен: рефлексы у правительств явно не сработали, и к новой волне европейские страны снова подошли безоружными.

«Наши власти опять не справились с задачей. У нас в стране остались миллионы невакцинированных или вакцинированных недостаточно. Это потенциальные распространители вируса, который и вернется благодаря им», — заявил Алан Милон, депутат регионального парламента Воклюз.

Теперь депутаты пытаются срочно оседлать волну и уже обсуждают новые антиковидные законы. Вспомнили даже про закрытие границ и другие непопулярные у европейцев меры.

«Я больше не надену маску. Другие, думаю, тоже», — пообещала жительница Италии.

Больницы уже ждут потока тяжелобольных, пока их достаточно мало. Но средний возраст тех, кто болеет, например, во Франции — под 80 лет. А значит, хуже им может стать в любой момент. Врачей уже перевели на усиленный режим дежурств.