Жители Китая устроили массовое празднование в ночных клубах гибели Синдзо Абэ

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Причиной такой реакции стала позиция бывшего премьера по Тайваню.

Жители Китая отмечают смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В соцсетях разлетаются видео, как в ночных клубах поднебесной танцуют на фоне портретов бывшего японского лидера.

Причина такой реакции со стороны граждан Китая — это давние разногласия с экс-премьером Японии из-за его позиции по Тайваню. Даже, будучи уже в отставке за несколько месяцев до смерти он открыто призывал США обеспечить Тайбэй военными гарантиями. Синдзо Абэ ранее также отрицал случаи массовых убийств китайцев во время второй японо-китайской войны. Она длилась с 1937-го по 1945-й годы.

Впрочем, и сейчас, смерть бывшего японского премьер-министра вряд ли повлияет на позицию Японии по Тайваню. Поскольку либерально-демократическая партия, которую он представлял, одержала победу на выборах и по-прежнему сохраняет большинство мест в японском парламенте.