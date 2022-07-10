Ольга Кормухина резко высказалась в адрес освистанной группы «Би-2» в Петербурге
Ольга Кормухина назвала жалкими музыкантов «Би-2» после выступления в Петербурге
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Несколько раз отказавшаяся выступать перед своими фанатами группа спела на стадионе после окончания Суперкубка.
Российская певица Ольга Кормухина раскритиковала творчество группы «Би-2», которую освистали на матче за Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге.
Музыканты выступили перед началом игры «Зенит» — «Спартак». Болельщики встретили их свистом и гулом. Что стало причиной столь теплого приема пока неизвестно. Возможно фанаты петербургской команды возмутились шарфом «Спартака» на шее одного из солистов.
Так, по словам Кормухиной подобное поведение было вызвано «непатриотизмом» музыкантов. Поклонников и участников группы она назвала «жалкими».
«Знаете, что больше всего меня веселит? Ведь как меня только не поносили, когда я просто высказывала свое профессиональное мнение о тех же „Би-2“. Ну ведь ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов!» — написала певица у себя в Telegram-канале.
После выступления музыканты поблагодарил публику и отметили, что деньги от концерта будут направлены на благотворительность.
Подобные слова со стороны певцов возмутили заслуженную артистку России.
«За что „спасибо“? За то, что вас освистали и обматерили громче, чем вы играли-пели? Шура, Лева, вы серьезно? Или передоз?» — написала артистка.
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