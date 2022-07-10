Ольга Кормухина резко высказалась в адрес освистанной группы «Би-2» в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Несколько раз отказавшаяся выступать перед своими фанатами группа спела на стадионе после окончания Суперкубка.

Российская певица Ольга Кормухина раскритиковала творчество группы «Би-2», которую освистали на матче за Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге.

Музыканты выступили перед началом игры «Зенит» — «Спартак». Болельщики встретили их свистом и гулом. Что стало причиной столь теплого приема пока неизвестно. Возможно фанаты петербургской команды возмутились шарфом «Спартака» на шее одного из солистов.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Так, по словам Кормухиной подобное поведение было вызвано «непатриотизмом» музыкантов. Поклонников и участников группы она назвала «жалкими».

«Знаете, что больше всего меня веселит? Ведь как меня только не поносили, когда я просто высказывала свое профессиональное мнение о тех же „Би-2“. Ну ведь ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов!» — написала певица у себя в Telegram-канале.

После выступления музыканты поблагодарил публику и отметили, что деньги от концерта будут направлены на благотворительность.

Подобные слова со стороны певцов возмутили заслуженную артистку России.

«За что „спасибо“? За то, что вас освистали и обматерили громче, чем вы играли-пели? Шура, Лева, вы серьезно? Или передоз?» — написала артистка.

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