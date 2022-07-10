СБУ использовала администратора соцсети Новой Каховки для наводки ударов

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Мужчина передавал данные о местоположении больницы и дамбы ГЭС.

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, чтобы получать информацию о местоположении объектов для нанесения ракетных ударов.

Администратора зовут Сергей Федоренко, его задержали и допросили, по его словам, представители СБУ обратились к нему со словами «нужна помощь».

«(Они сказали) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы — показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности», — цитирует РИА Новости слова задержанного.

Однако Федоренко насторожило то, что представитель СБУ просили предоставить координаты массового скопления людей, поэтому он не передал им такую информацию и обратился в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Однако противовоздушная оборона ВС России успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта. Который, в частности, полностью обеспечивает водой территорию Крыма. Сейчас гидроэлектростанция продолжает работу в обычном режиме.