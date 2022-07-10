Задержан житель Новой Каховки, «сливавший» важные данные украинским спецслужбам

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По словам задержанного жителя Новой Каховки, он контактировал с сотрудником СБУ и передавал ему геолокацию объектов с военной техникой и мест массового скопления людей.

Житель Новой Каховки задержан правоохранительными органами. Он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные для нанесения ударов по военным и гражданским целям в городе.

«Отделом полиции по Новой Каховке Херсонской области был выявлен гражданин, который сотрудничал с сотрудниками СБУ и передавал геолокационные данные расположения военнослужащих РФ, а также скопления мирного населения», — цитирует ТАСС его слова.

Задержанный житель рассказал, что имел связь с сотрудником СБУ, ему он и отправлял координаты важных объектов, а также рассказывал об обстановке в городе. Он отправил геолокоацию лесопосадки.

«На следующий день или через день туда прилет [ракет] был», — сказал мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших при обстреле Новой Каховки сегодня выросло. По последним данным, это уже 13 человек. Две женщины погибли. Ракетный удар Украина прицельно нанесла прямо по центру города. Била из «Точки-У», чьи боеголовки обладают колоссальной разрушительной мощностью.