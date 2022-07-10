Украинцы раскритиковали Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока»

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Европа планирует в будущем перестать закупать газ из России.

Решение канадских властей вернуть турбину для работы газопровода «Северный поток» вызвала недоумение среди работников газотранспортной системы Украины.

«Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что „Газпром“ полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и приведет к снижению цен на газ», — цитирует «Известия» главу газотранспортной системы Украины Сергея Макогона.

По мнению Макогона, по возвращении турбины «Газпром» может найти причину для того, чтобы сократить поставки энергоресурса.

Также он выразил надежду, что Европа сделает из этой ситуации какие-то выводы и в будущем вообще перестанет закупать российский газ.

В середине июня «Газпром» предупредил, что поставки газа будут сокращены из-за проблем с ремонтом турбин. Двигатель Siemens Energy ремонтировали в Канаде, но из-за введенных ими санкций против России осложнился ее возврат в РФ.

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