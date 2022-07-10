Перетопчется и проглотит: Лена Миро оправдала Меладзе перед Верой Брежневой

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Ответственность мужчины перед детьми и матерью, ему их подарившей, превыше всего, считает блогер.

Лена Миро заступилась за российского музыкального продюсера Константина Меладзе, который удивил всех своих поклонников неоднозначным поступком: он перевез в Италию не только Веру Брежневу, но и бывшую супругу с детьми.

Блогер считает, что Меладзе поступил правильно, так как «есть ответственность перед своими детьми».

«Бывшая жена тоже имеет право пожить в Италии. И трое детей их общих также могут рассчитывать на заботу отца. Дочь тетки Веруна живет ведь вместе с ней и Константином. А почему тогда он должен забыть о своих? Это было бы неправильно», — написала она в ЖЖ.

Также она отметила, что любая девушка, которая связывается с разведенным мужчиной, должна понимать, что у него есть прошлое.

«Вера — ну, она же светлый человечек! Потерпит. Перетопчется и проглотит. Должна встречать гостей, готовить завтрак. Ничего не поделаешь, селяви», — считает Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Меладзе, уехавший из России с началом спецоперации, предположительно, воссоединился с бывшей супругой Яной Сумм. Она и их совместные дети могут сейчас находиться в Италии.