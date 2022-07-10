Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США «Гарри Трумэн» в Средиземном море

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

ВМС США заявили, что их авианосец и самолеты полностью готовы к выполнению боевых задач.

Истребитель F-18 упал с авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море. Об этом стало известно из сообщения ВМС США.

Сказано, что причиной происшествия стала испортившаяся погода. Позже крылатую машину подняли на борт. При выполнении операции пострадал один моряк, но его жизни ничего не угрожает. В ведомстве заверили, что самолеты и сам авианосец находятся в полной готовности к выполнению военных задач.

Подобные случаи происходили и ранее. Так, в 2018 году на палубу авианосца «Рональд Рейган» упал вертолет. Тогда пострадали несколько человек.

Что касается технических характеристик, «Гарри Трумэн» может нести 90 палубных самолетов и вертолетов. Сюда входит в том числе и четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США рассказали об угрозе американским авианосцам со стороны России.