Меган Маркл обвинила принца Гарри в измене

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Источники поговаривают, что герцогиня устроила в доме грандиозный скандал.

Герцогиня Сассексая Меган Маркл обвинила своего мужа принца Гарри в неверности. Маркл нашла в телефоне супруга смс-сообщения от другой женщины, где те договариваются о встрече — «увидимся позже».

Источник, близкий к королевской семье рассказал о крупной ссоре, произошедшей в их семье. Так, герцогиня после увиденного устроила в доме жестокий скандал.

«Меган боится того, как будет выглядеть скандал с изменой», — написал об этом Express со ссылкой на свои источники.

К слову, два года назад пара переехала жить из Великобритании в США. Принцу Гарри тяжело дается жизнь за рубежом, он тоскует по старым привычкам и друзьям.

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