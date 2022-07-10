Беременная Шарапова сменила статус в социальной сети на «мама»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Поклонники в недоумении — поздравлять или нет прославленную теннисистку?
Российская теннисистка Мария Шарапова поменяла статус в соцсети. Теперь там написано «Мама», а рядом — эмодзи с милой головой медведя.
В апреле пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заявила о том, что беременна от британского бизнесмена Александра Гилкса.
«Мама? Ждать. Она родила???»
«Привет, королева! Поздравляю! Судя по вашей биографии, вы родили ребенка?»
«Мать, кого ты родила?» — бросились гадать поклонники.
Однако в ответ пока тишина. Официальных заявлений от спортсменки о рождении малыша не поступало.
Возлюбленный Шараповой Гилкс — давний друг принца Уильяма и принца Гарри и в 2011 году был приглашен на королевскую свадьбу Уильяма и Кейт Миддлтон. Несколько лет муж Шараповой работал аукционстом в Louis Vuitton и был акционером дома Phillips, кроме того он владел онлайн-аукционом произведений искусства и предметов коллекционирования.
Шарапова ушла из большого тенниса в 2020 году. На ее счету пять выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 39 турниров WTA.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шарапова показала округлившийся живот на фото. Кадрами с прогулки по Лос-Анжелесу звезда спорта поделилась в соцсетях. На снимке беременная Шарапова позирует в эффектной позе. Теннисистка и ее жених Александр Гилкс посетили музей LACMA. Для выхода в свет Мария выбрала весьма элегантный образ.