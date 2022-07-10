Скрытые помыслы: молодой бойфренд Волочковой резко ответил злопыхателям в сети

Фото: Instagram* / volochkova_art

Несмотря на возраст, Джехангир Мансуров управляет собственной фирмой, которая приносит ему высокий доход.

Балерина Анастасия Волочкова предъявила публике своего нового ухажера. В этот раз ее потянуло на молоденьких. Ее избранник Хан или Джехангир Мансуров на 20 лет младше нее. Несмотря на возраст, Мансуров уже вполне успел реализоваться. Парень располагает собственной компанией, от которой имеет хороший доход. Знакомство с Волочковой началось в социальных сетях. Поводом для разговора стала стройка на ее участке. Затем он приехал лично.

«Когда я согласился делать ограждение для Настиного участка, то услышал в ее адрес столько разных гадостей от других людей! Даже забеспокоился. И решил: обязательно надо составить договор, мало ли что», — говорит Мансуров

Однако, пообщавшись с ней, он отбросил все сомнения о непорядочности Анастасии. Что касается сплетен о романе, Хан отрицает его, но ощущается, что Волочкова ему нравится. При этом он говорит только о дружбе со звездой, пишет StarHit.ru.

«Почему мы с Настей не можем просто общаться, почему всем обязательно видится какая-то пошлость, что-то нехорошее, какие-то скрытые умыслы?» — недоумевает Джехангир.

Известно, что главной любовью в своей жизни Волочкова считает миллиардера Сулеймана Керимова. В свое время тот подарил ей квартиру стоимостью более 300 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, рискует ли Волочкова стать инвалидом из-за проблем с ногами.

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