Ле Пен: санкции ЕС против России «совершенно неэффективны»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / JB Autissier

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр указал, что страна находится на пике инфляции.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что введенные санкции Евросоюзом против России оказались неэффективными.

«Санкции оказались совершенно неэффективными. Санкции обогатили Россию, более того — они больше санкционировали французов, чем Россию», — сказала Ле Пен в эфире BFMTV.

Как считает политик, рестрикция по отношению к России стала главной причиной инфляции в стране.

К слову, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна находится на пике инфляции, а уровень цен на товары и услуги останется высоким еще в течение еще нескольких последующих месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД Канады объявил о планах расширить пакет санкций в отношении России. Они будут направлены газовую, нефтяную и химическую отрасли российской экономики в части промышленного производства страны.