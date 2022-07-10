Актриса Елена Захарова предположила, что перелет во Францию мог спасти ее дочь

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Актриса не перестает вспоминать смерть своей первой дочери и ищет причины из-за которых произошла трагедия.

Во Франции «совсем другая медицина» нежели в РФ, поэтому умершая от вирусной инфекции дочь актрисы Елены Захаровой могла быть спасена.

«Все случилось в тот день, когда мы должны были лететь во Францию. Иногда думаю: вот если бы мы все-таки улетели? Там же совсем другая медицина», — цитирует актрису StarHit.

Дочь Анна-Мария родилась в 2011 году от бизнесмена Сергее Мамотова. Однако через восемь месяцев после рождения ребенок заболел острым вирусным заболеванием. Врачи пытались спасти малышку шесть дней, однако она умерла. Через 40 дней после смерти ребенка, супруг Захаровой заявил о желании развестись.

В 2017 году у актрисы снова родилась дочь, и сейчас, по ее словам, она ценит всякую минуту рядом с ребенком, однако совершенно не рассказывает ни про дочь, ни про ее отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Захарова несколько лет назад родила свою вторую наследницу, однако до сих пор не раскрыла имя и личность ее отца, однако знаменитость решила поделиться подробностями своей личной жизни — оказалось, что Захарова не замужем.