Кандидат в премьеры Британии призывает выслать из страны россиян

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Такие меры необходимы, по мнению Тома Тугендхата, для обеспечения безопасности и целостности государства.

Один из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат — председатель палаты общин по иностранным делам, считает необходимым выслать из страны граждан России.

Парламентарий объяснил в эфире телеканала Sky News, что именно он имел в виду, предложив ранее подобные меры. Россияне, ставшие частью британского общества, могут не переживать, как и те, кому грозит опасность в РФ. Отправлены будут те, кто якобы связан с «КГБ».

«Нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении. В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и заслуживают этого. Вместе с тем нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан», — пояснил он.

По словам кандидата, высылать россиян, которые попросили убежища не будут.

Том Тугендхат с самого начала спецоперации на Украине выступает в адрес России с радикальными предложениями. В частности, он выступал за заморозку активов РФ.

Впервые Тугендхат был избран в парламент в 2015 году. До этого он проходил службу в армии, был участником операций королевства в Ираке и Афганистане. Имеет звание подполковника. Занимает жесткую позицию в отношении Китая и России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший министр обороны Британии объявила о выдвижении на пост премьер-министра.