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В период с февраля 2014 по декабрь 2021 Киев получил 70,5 миллиарда долларов. А, начиная с февраля текущего года, финансирование уже превысило 15 миллиардов долларов.

Германия блокирует экономическую помощь ЕС Киеву в размере девяти миллиардов евро. Решение о помощи было принято в начале июня. Против спонсорства киевской стороне выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. По его мнению, не стоит помогать Украине за счет общего долга Европы. Им одобрен транш лишь в один миллиард. Сумма поступит до конца текущего месяца.

«Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере пяти миллиардов долларов в месяц, и существует предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре», — пишет итальянская Carriere della Serra.

Киевские власти нервничают из-за подобного поведения немцев. Помимо этого, Украина подозревает ФРГ в том, что та готова нарушить ограничительные меры в отношении России. Это поспособствует восстановлению поставок голубого топлива по «Северному потоку».

В российском МИДе отмечали, что Украина уже превратилась в колонию Запада за счет постоянной финансовой помощи последних. В период с февраля 2014 по декабрь 2021 Киев получил 70,5 миллиарда долларов. А, начиная с февраля текущего года, финансирование уже превышает 15 миллиардов долларов. В ведомстве считают, что Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Запад угодил в «тройной капкан» Путина на Украине.