«Мне жаль дуэт»: Петросяна в разводе со Степаненко тревожил лишь рабочий аспект

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

У Евгения Петросяна мирно развестись со своей четвертой женой не вышло, хотя юморист предлагал ей такой сценарий, однако Степаненко захотела войны.

Юморист Евгений Петросян признался, что ему жаль распада дуэта с Еленой Степаненко. Ему не жаль, что произошел развод с четвертой женой юмориста, с которой он прожил 32 года, однако распад творческого дуэта вызывает сожаление у артиста.

«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить. Я же Лене предлагал мирно расстаться, говорил, что буду помогать во всем, отпусти ты меня. Но нет, захотелось войны. Во всей этой истории мне жаль дуэт», — признавался Петросян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ранее 5-tv.ru народный артист РСФСР Петросян заявил о готовности отправиться к российским бойцам, как ездили фронтовые концертные бригады к советским солдатам во время ВОВ. Также 76-летний артист старается держать себя в форме ради молодой жены и маленького сына, поэтому посещается спортзал и публикует фотографии занятий, например как прорабатывает грудной отдел на тренажере.