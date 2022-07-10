Актер Сергей Юшкевич рассказал о тонкостях патриотического воспитания

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Патриотизм проходит через любовь, по мнению Юшкевича, гордость за страну возникает только тогда, когда человек понимает, что с родными все хорошо.

Патриотизм должен взращиваться на любви, но зачастую слово «патриотизм» понимается не верно, считает заслуженный артист России Сергей Юшкевич.

«Зачастую у нас неправильно воспринимают патриотизм. Патриотизм, я считаю, должен взращиваться на любви. Через нее он приходит. Когда ты понимаешь, что все родные твои в порядке, что с ними все хорошо. Тогда у тебя возникает и гордость за свою страну. Так зарождается патриотизм и ответственность за свою страну», — цитирует его слова «Вечерняя Москва».

Он также отмечал, что на отечественном кинематографическом поле не хватает патриотических фильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юшкевич назвал срежиссированным выбором сверху позицию экс-коллеги по театру «Современник» Чулпан Хаматовой. По мнению актера, бежавшей в Латвию и осуждающей политику РФ звезде пришлось плясать под чужую дудку, однако такое решение она могла принять только самостоятельно. При этом как друг и соратник он сожалеет о непростом положении Хаматовой и сочувствует ей.