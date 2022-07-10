Обновка: в Мариуполе показали первую построенную квартиру с начала спецоперации

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Первый дом будет сдан в эксплуатацию к сентябрю 2022 года, а уже в ноябре будет готов весь микрорайон.

Минобороны показало первую с начала спецоперации построенную в Мариуполе квартиру. Жилой комплекс возводится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Площадь квартиры составляет более 75 квадратных метров, в ней три комнаты. Уже выполнен косметический ремонт и есть все необходимое, учитывая сантехнику и стеклопакеты. Всего планируется сделать 85 квартир.

«Сейчас на строительной площадке задействованы более 800 человек и 100 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно в три смены», — сказал представитель застройщика Олег Печенкин корреспонденту РИА Новости.

По его словам, в строительстве принимают участие как опытные бригады, так и местные жители Мариуполя. Строительство объектов началось в июне. Первый бетон залили 13 июня, а сейчас работы идут в районе третьего и четвертого этажа. В рамках первого этапа будет сдано 12 домов. Общее количество квартир превысит тысячу. Это поможет заселить более двух тысяч человек.

Сдача первого объекта планируется в сентябре 2022 года, а к ноябрю будет сдан весь микрорайон с последующей передачей Донецкой народной республике.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий от украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ разрушен дом в Мариуполе, в котором снимался фильм «Маленькая Вера».