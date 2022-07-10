Власти России переведут в рубли расчеты за стратегическое сырье

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Пшеница подорожала на 60% с февраля месяца текущего года.

Правительство России решило перевести экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли.

На фоне введенных санкций со стороны недружественных государств за полгода пшеница подорожала более чем на 60%. С февраля Москва ограничила поставки пшеницы, ржи, ячменя и кукуруз за пределы Евразийского экономического союза до 30 июня, а сейчас перевела экспортные пошлины на товары стратегического сырья до 31 августа 2023 года.

По мнению экспертов, подобное решение способствует обеспечению стабильной ситуации на рынке и обрести стабильность цен.

Управляющий активами Cresco Сapital Степан Сумин считает, что такой шаг вписывается в общую политику дедолоризации.

«Таргетирование цены проще для расчетов. При этом мы видим, что ориентируются на 75 рублей за доллар, комфортный показатель для наполнения бюджета», — цитирует РИА Новости Степана Сумина.

Так, по мнению генерального директора «ПХ «Лазаревское» Кристины Романовской, это стратегически верное решение. Такие меры укрепят позиции России на продовольственном и финансовом рынках.

«Что касается цен или спроса, думаю, никакого особого влияния это не окажет, потому что эквивалент совершенно равноценный. Россия — лидер на мировом рынке продовольствия, и всем так или иначе придется считаться с нашими условиями», — подытожила Романовская.

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