В Сети разгорелся жаркий спор о сильно поменявшемся в лице Галкине

Фото: Instagram* / maxgalkinru

Одни считают, что «старость» не прожившего и полвека Галкина вызвана стрессом, другие списывают ее на оптическую иллюзию — неудачные свет и ракурс.

Муж российской примадонны Аллы Пугачевой комик Максим Галкин сильно постарел в течение нескольких месяцев. Звездная пара после начала военной спецоперации РФ на Украине покинула родину и уехала в Израиль вместе с детьми. Однако, по слухам, супруги недавно покинули Землю обетованную и посетили Юрмалу, чтобы поддержать певицу Лайму Вайкуле, у которой по слухам серьезные проблемы со здоровьем.

Алла Пугачева и Максим Галкин в Латвии посетили концерт Интарса Бусулиса, фотографии с него, где запечатлены Алла и Максим облетели Сеть, вызвав жаркие споры: одни отмечали, что 46-летний Галкин сильно постарел, появились мешки под глазами и глубокие морщины, другие считают что в жизни юморист выглядит не так страшно, как получился на фотографии, якобы по всем виноваты неудачный свет и ракурс.

«Что-то Пугалкин сильно сдал внешне… Стресс?», «А Вы радуетесь? Бог все видит!», «Галкин забыл снять патчи?», «Как же злоба уродует… Что стало с лицом Галкина!», «Что с лицом у Галкина?», «Действительно, у Аллы и Максима какие-то напряженно злые лица», «А вы не думали, что это просто фотография не очень удачная? У всех у нас такое бывает», «Да уж не первой свежести оба, думаю все это оставило след», — приводит «ЭГ» комментарии пользователей интернета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитая телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что думает о творчестве покинувшей Россию Алле Пугачевой и ее обожателях. На ее памяти — блестящие песни Примадонны, которые та, в частности, исполняла и на одном из главных телевизионных проектов страны «Песня года». И этот репертуар несопоставим с тем, чем певица радовала российскую публику последнее время.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.