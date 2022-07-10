Без опыта: пост замминистра Украины по евроинтеграции заняла 25-летняя девушка

Фото: Министерство социальной политики Украины

Анна Сергеева никогда не работала в государственном секторе, а ее общий трудовой стаж составляет три года.

Пост замминистра Украины по вопросам евроинтеграции заняла 25-летняя девушка без опыта работы. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

По данным журналистов, Анна Сергеева никогда не работала на государственных должностях. Более того, в плане зарплаты она смогла обойти украинского лидера Владимира Зеленского. В пересчете на рубли ее оклад составляет 142 тысячи, в то время как президент зарабатывает 58 тысяч.

Также известно, что ранее Сергеева работала в коммерческой фирме, занимающейся предоставлением услуг салонами красоты и парикмахерскими. В течение последних четырех лет вела активную общественною деятельность. В частности, оказывала помощь больным детям, сиротам и людям пожилого возраста. Ее общий трудовой стаж насчитывает всего три года работы.

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